"Спартак" обратился в судейский комитет после матча против "Зенита"

Московский "Спартак" обратился в судейский комитет РФС с просьбой дать оценку работе арбитров на полуфинальном матче Кубка России против "Зенита", в котором красно-белые в воскресенье уступили со счетом 1:2.

Работа арбитров на этом матче вызвала немало вопросов. Эксперты в области судейства, бывшие арбитры Игорь Федотов и Сергей Хусаинов уверены, что как минимум в двух случаях арбитры должны были назначить пенальти в ворота "Зенита".

Как сообщает Sport24, "Спартак" при обращении в судейский комитет Российского футбольного союза попросил дать оценку четырем эпизодам. Первый из них произошел на 9-й минуте встречи, когда в штрафной хозяев упал Александр Соболев. Второй момент - 60-я минута и еще одно падение в штрафной Соболева.

Также руководство "Спартака" просит рассмотреть вопрос с падением в штрафной соперника Айртона (81-я минута) и грубый фол на бразильце со стороны Магомеда Оздоева, которому на 89-й минуте за прыжок прямой ногой была показана лишь желтая карточка.

Ранее болельщики "Спартака" обратились к руководству РФС с требованием уйти в отставку из-за ситуации с судейством матчей их любимого клуба.