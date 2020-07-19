"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России

Когда в расписании значится противостояние "Зенита" и "Спартака", все остальные встречи автоматически отходят на второй план. Тем более в нынешней ситуации, да еще и в полуфинале Кубка. Для "Спартака" сегодняшняя игра была важнейшей в сезоне, поскольку в случае поражения москвичи лишались шансов на завоевание трофея и путевку в еврокубки.

Разумеется, Кубок нужен и "Зениту". Во-первых - это плюс еще один титул, во-вторых - "сине-бело-голубые" уже давно не делали так называемый "золотой дубль" (победа в чемпионате и Кубке). Если точнее - с 2010 года, когда питерцами руководил еще Лучано Спаллетти, а нынешний главный тренер Сергей Семак выходил на поле.

Первый тайм встречи получился зажигательным. В нем не хватило разве что удаления. Открыли счет хозяева на 24-й минуте: обратившись к VAR, рефери Сергей Иванов назначил пенальти. Артем Дзюба оказался точен - 1:0. В концовке тайма команды активизировались. "Спартак" забил аж дважды, но один из голов (Самуэля Жиго) не был засчитан из-за офсайда. Сравнял счет точным ударом головой Александр Соболев. И все же "Зенит" ушел на перерыв лидером: во второй раз "сине-бело-голубых" вывел вперед гол Далера Кузяева.

После перерыва "Спартак" активизировался. Москвичи создали несколько опасных моментов. Самый явный из них был у Соболева, но форвард "красно-белых" из убойной позиции пробил мимо. Что касается хозяев, то зенитовцы сосредоточились на обороне собственных ворот. И преуспели в этом.

Таким образом, в финале Кубка России в Екатеринбурге 25 июля "Зенит" встретится с подмосковными "Химками".