Новости

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии 20:17
В Нальчике люди 5 минут провисели вниз головой на неисправном аттракционе 19:36
"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Спартака" 19:27
Выбираем Hyundai Santa Fe: кроссовер за 500 000 рублей с V6 под капотом 19:20
СК завел дело после убийства сестры экс-директора "Ростсельмаша" 19:15
Дзюба открыл счет в матче "Зенит" - "Спартак" 19:03
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа 18:59
Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком 18:59
Нижегородцам рекомендовали хорошо проветрить дома из-за запаха газа 18:42
В Ярославле загорелось здание УМВД 18:30
Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде 18:29
Опрос: Байден опережает Трампа по популярности 18:19
В Марокко разрешили заполнять отели на 100 процентов 17:59
В Петербурге скончался лама Лосал Жамсо 17:51
Названы стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на матч Кубка 17:42
ЛНР: ВСУ минируют район готовящегося к открытию КПП 17:37
Умер вице-премьер правительства Самарской области 17:36
Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в Иллинойсе 17:22
Вратарь "Спартака-2" Александр Алексеев заразился коронавирусом 17:19
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении на дом 17:17
Ассистент VAR на матче "Зенит" - "Спартак" заменен за два часа до игры 17:16
В Испании хотели провести футбольный матч с участием зараженных COVID-19 17:13
Нижегородцы пожаловались на сильный запах газа на улице 17:07
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера 16:52
Военные на Юге России отразили "нападение" боевых дронов 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
19.07.2020 19:27
Рубрика: Спорт

"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Спартака"

Текст: Артур Нанян

Питерский "Зенит" ведет в счете 2:1 после первого тайма полуфинального матча со "Спартаком".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Ассистент VAR на матче "Зенит" - "Спартак" заменен за два часа до игры

Хозяева открыли счет на 24-й минуте: с пенальти, назначенного после просмотра VAR, забил Артем Дзюба. В концовке тайма спартаковцы дважды отличились, но первый гол арбитр Сергей Иванов отменил, разглядев офсайд у Самуэля Жиго, а второй засчитал: это Александр Соболев откликнулся на передачу Зелимхана Бакаева и точно пробил головой.

Впрочем, ушли на перерыв команды при счете 2:1 в пользу "Зенита". Бразилец Малком совершил сольный проход, отпасовал на Далера Кузяева, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Добавим, что первым участником финала Кубка России стали "Химки", обыгравшие на выезде "Урал" (3:1).

В регионах Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Кубок России по футболу 2019/2020 РГ-Фото

Главное сегодня

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции
СМИ: камеры с сентября начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
Роналду подарил врачам футболки со своим автографом
Фигуристка Алена Косторная рассказала о планах завершения карьеры