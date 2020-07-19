"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Спартака"

Питерский "Зенит" ведет в счете 2:1 после первого тайма полуфинального матча со "Спартаком".

Хозяева открыли счет на 24-й минуте: с пенальти, назначенного после просмотра VAR, забил Артем Дзюба. В концовке тайма спартаковцы дважды отличились, но первый гол арбитр Сергей Иванов отменил, разглядев офсайд у Самуэля Жиго, а второй засчитал: это Александр Соболев откликнулся на передачу Зелимхана Бакаева и точно пробил головой.

Впрочем, ушли на перерыв команды при счете 2:1 в пользу "Зенита". Бразилец Малком совершил сольный проход, отпасовал на Далера Кузяева, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Добавим, что первым участником финала Кубка России стали "Химки", обыгравшие на выезде "Урал" (3:1).