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19.07.2020 17:42
Рубрика: Спорт

Названы стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на матч Кубка

Текст: Артур Нанян

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на полуфинальный матч Кубка России. Начало встречи - в 18:30.

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Обращает на себя внимание отсутствие в стартовой расстановке питерской команды основного голкипера Андрея Лунева. Его место в "рамке" займет Михаил Кержаков. Что касается "красно-белых", то напомним, что из-за дисквалификации участие в сегодняшней игре не примут Роман Зобнин и Эсекьель Понсе.

Стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Юрий Жирков, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

У "Спартака" на поле с первых минут выйдут: Александр Максименко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Павел Маслов, Илья Гапонов, Айртон, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Александр Соболев, Джордан Ларссон.

Напомним, за два часа до игры был заменён ассистент VAR.

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