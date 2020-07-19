Ассистент VAR на матче "Зенит" - "Спартак" заменен за два часа до игры

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил о замене ассистента видеопомощника судьи в полуфинальном матче Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". Вместо Александра Богданова назначен Андрей Болотенков.

Это решение связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на коронавирус. Таким образом, полный состав судейской бригады на сегодняшнюю встречу выглядит следующим образом: судья - Сергей Иванов, его ассистенты - Адлан Хатуев, Валерий Данченко, резервный рефери - Станислав Васильев, VAR - Евгений Турбин, помощник VAR - Андрей Болотенков, инспектор - Эдуард Малый.

Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30. Первый участник финала Кубка страны определился днем: им стали подмосковные "Химки", обыгравшие в Екатеринбурге "Урал" (3:1).