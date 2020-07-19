Дзюба открыл счет в матче "Зенит" - "Спартак"

Питерский "Зенит" повел в счете в полуфинальном матче Кубка России против "Спартака". На 24-й минуте с пенальти отличился Артем Дзюба.

Пенальти для хозяев заработал Сердар Азмун, которого в чужой штрафной сбил Илья Гапонов. При этом сначала рефери Сергей Иванов на "точку" не указал. Но после подсказки видеоассистентов он сам посмотрел повтор и разглядел нарушение правил.

Напомним, что первый участник финала Кубка страны определился чуть ранее в воскресенье. Им стали подмосковные "Химки", обыгравшие на выезде "Урал" (3:1). Решающая встреча состоится 25 июля в Екатеринбурге.