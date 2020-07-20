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Умер режиссер "Незнайки" и "Волшебника Изумрудного города" Боголюбов

Новости
    20.07.2020, 14:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 87-м году жизни умер режиссер анимационных сериалов "Приключения Незнайки и его друзей" и "Волшебник Изумрудного города" Александр Боголюбов. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера Боголюбова Александра Акимовича. Приносим соболезнования родным и близким Александра Акимовича", - говорится в нем. Причина смерти не указана. В начале месяца сын Боголюбова, шоумен Оскар Кучера (недавно переболевший коронавирусом) сообщил о госпитализации отца из-за обострения хронического заболевания.

Александр Боголюбов родился в 1934 году в Москве. В 1962-м окончил Киевский Государственный институт театральных искусств, режиссерский факультет. Работал вторым режиссером на киностудии имени Довженко, на Одесской киностудии, на Киевской студии научно-популярных и мультипликационных фильмов, в ТО "Экран".

Боголюбов - режиссер игровых фильмов "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня" (совместно с Чеботаревым); анимационного фильма "Бумеранг", эпизодов серий "Волшебник Изумрудного города" и "Приключения Незнайки и его друзей".

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