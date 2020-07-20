Машинам с иностранными номерами в России особый почет, а также учет и контроль. Госавтоиснпекция разъяснила, кто и на каких основаниях имеет право управлять этим транспортом.

До начала года у нас не было четко прописано, какой транспорт участвует в международном движении, какой должен быть зарегистрирован в России. Но с начала этого года вступил в силу закон о регистрации транспортных средств. И в итоге некоторые автовладельцы оказались вне закона. Дело в том, что они пользовались льготным законодательством соседних государств для ввоза автомобилей. Но, вот беда, не захотели действовать в соответствии с российским законодательством, хотя намеревались использовать машины именно в России.

А по закону владелец такого транспортного средства обязан зарегистрировать его в течение десяти дней со дня ввоза на территорию России на срок более одного года либо со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете на территории России.

Грубо говоря, некий российский гражданин стал собственником машины, которая стоит на учете в Армении. Казалось бы, и бог с ним, но нет. Дело в том, что до недавнего времени в этой республике действовали льготные правила растаможивания машин. Они не соответствовали международным договорам. По сути, купив за бесценок машину в Армении и поставив там ее на учет, автовладелец пользовался безграничными правами. В том числе возможностью безнаказанно проезжать под камерами фотовидеофиксации нарушений. Когда-то штраф дойдет до него. Да и дойдет ли?

Теперь Госавтоинспекция уточнила, что требования не регистрировать автомобиль в России распространяются только на транспортные средства, участвующие в международном движении или ввезенные на территорию России на срок менее года. Транспортное средство считается находящимся в международном движении, если оно принадлежит лицу, имеющему место жительства вне этого государства, не зарегистрировано в этом государстве и ввезено в него на срок менее года.

Для регистрации необходимо наличие действительного паспорта транспортного средства в бумажном или электронном виде - его оформление осуществляется таможенными органами.

Таким образом, в случае, если автомобиль зарегистрирован в другом государстве - члене ЕАЭС за гражданином России, имеющим постоянное место жительства только в Российской Федерации, требуется его регистрация в подразделениях Госавтоинспекции в 10-дневный срок на основании паспортов транспортных средств, выданных таможенными органами.

Требования не регистрировать автомобиль в России распространяются только на автомобили, участвующие в международном движении или ввезенные на территорию России на срок менее года

Отсутствие такой регистрации - это административное нарушение, которое влечет за собой штраф в размере от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении - штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Но если владелец такого транспорта зарегистрирован в России и имеет доверенность на управление этим автомобилем, то предъявить к нему претензии будет очень сложно.