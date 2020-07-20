В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Отмечается, что он передавал США данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани. Правда, прямого отношения к гибели высокопоставленного иранского военного он не имеет, дело против него завели еще до гибели генерала.

Напомним, в начале января в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные, что привело к обострению обстановки на Ближнем Востоке.

Впоследствии в Конгрессе США раскритиковали решение президента Дональда Трампа провести такую операцию. "В объяснении администрации не упоминается никакой неминуемой угрозы, и это показывает, что обоснование, которое президент представил американскому народу, было просто-напросто ложным", - заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотт Энгел.

Недавно убийство Сулеймани подвергли критике и в ООН. Спецпредставитель организации по вопросам внесудебных и произвольных расправ Агнес Калламар призвала привлечь к ответственности лиц, принявших такое решение, поскольку США так и не обосновали свои действия путем предоставления международной общественности убедительной информации об исходящей от Сулеймани "непосредственной угрозы" для жизни людей. Кроме того, совершенное США убийство иранского генерала стало первым международным прецедентом, когда атакующая сторона объяснила ликвидацию иностранного государственного чиновника на территории третьей страны "самообороной".

Кстати, Иран выдал ордер на арест Трампа за приказ о ликвидации иранского генерала. По словам генерального прокурора Тегерана Али Алкази Мехра, он будет привлечен к ответственности, как только он уйдет с поста президента США.