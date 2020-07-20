Новости

На Чукотке ограничения из-за COVID-19 продлили до 3 августа 10:14
Трамп назвал США победителем в двух "прекрасных мировых войнах" 10:11
В Татарстане во время движения развалился аттракцион 10:07
По Анапой дельфины напугали снимавших их на видео туристов 09:59
В Москве почти на 90% снизилось число обращений за пособиями по безработице 09:54
В Москве пассажирский автобус врезался в остановку 09:52
На Таймыре откачали и вывезли еще 85 кубов авиатоплива с места разлива 09:50
Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы 09:34
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ 09:32
Из уха тюменца достали улитку 09:28
В Хабаровском крае 13-летний мальчик спас друга, тонувшего в реке 09:24
Врачи вернувшиеся к стандартному режиму работы провели 7 тысяч операций 09:22
Четыре региона Германии попросили сохранить американское военное присутствие 09:17
Еще 379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Lada Niva появилась у официальных дилеров 09:05
На Чукотке случайно нашли пропавшего две недели назад золотодобытчика 08:47
Почти треть россиян готовы забрать вклады из банков 08:29
Наталья Сергунина: Лидеры рынка телекоммуникаций протестируют инновации в Москве 08:22
Ангарский маньяк рассказал о еще двух загубленных жизнях 08:12
Видео: гонка в пустыне закончилась для внедорожника эффектным кувырком 08:12
Южная Корея активно занялась возвращением артефактов из зарубежья 08:08
Врач назвал простой продукт, помогающий быстрее сжечь жир 07:58
С понедельника за отсутствие масок французов будут штрафовать на 135 евро 07:52
"Ангарский маньяк" признался в новых расправах 07:34
Короля Саудовской Аравии доставили в больницу 06:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 09:32
Рубрика: В мире

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Текст: Юрий Когалов
Власти Ирана казнили некоего Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и Моссад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что он передавал США данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани. Правда, прямого отношения к гибели высокопоставленного иранского военного он не имеет, дело против него завели еще до гибели генерала.

Фото: REUTERS
Обратная сторона операции "Ликвидация". Почему США убили Касема Сулеймани

Напомним, в начале января в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные, что привело к обострению обстановки на Ближнем Востоке.

Впоследствии в Конгрессе США раскритиковали решение президента Дональда Трампа провести такую операцию. "В объяснении администрации не упоминается никакой неминуемой угрозы, и это показывает, что обоснование, которое президент представил американскому народу, было просто-напросто ложным", - заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотт Энгел.

Недавно убийство Сулеймани подвергли критике и в ООН. Спецпредставитель организации по вопросам внесудебных и произвольных расправ Агнес Калламар призвала привлечь к ответственности лиц, принявших такое решение, поскольку США так и не обосновали свои действия путем предоставления международной общественности убедительной информации об исходящей от Сулеймани "непосредственной угрозы" для жизни людей. Кроме того, совершенное США убийство иранского генерала стало первым международным прецедентом, когда атакующая сторона объяснила ликвидацию иностранного государственного чиновника на территории третьей страны "самообороной".

Кстати, Иран выдал ордер на арест Трампа за приказ о ликвидации иранского генерала. По словам генерального прокурора Тегерана Али Алкази Мехра, он будет привлечен к ответственности, как только он уйдет с поста президента США.

В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

Главное сегодня

На сайте Минобороны открыли специальный раздел ко Дню ВМФ
Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы
Российские моряки проконтролируют американский эсминец в Черном море
СК начал проверку исчезновения в Бурятии самолета Ан-2
Ангарский маньяк рассказал о еще двух загубленных жизнях
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса