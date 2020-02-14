В конгрессе США раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотт Энгел обвинил администрацию Дональда Трампа в том, что Белый дом не предоставил внятного обоснования убийства иранского генерала Сулеймани.

"В объяснении администрации не упоминается никакой неминуемой угрозы, и это показывает, что обоснование, которое президент представил американскому народу, было просто-напросто ложным", - говорится в распространенном заявлении конгрессмена от демократической партии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео признал, что спецслужбы США не располагали информацией о конкретных планах генерала организовать атаки против американцев.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в начале января, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.