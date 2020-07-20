В ЛДПР назвали кандидата на пост главы комитета по спорту

Фракция ЛДПР предложит Госдуме назначить главой комитета по туризму и спорту депутата Бориса Пайкина. Должность станет вакантной вследствие того, что экс-глава комитета Михаил Дегтярев согласился стать врио губернатора Хабаровского края.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Михаил Дегтярев в разговоре с главой государства согласился стать временно исполняющим обязанности главы региона.

Кандидатура Пайкина будет единственной, которую выдвинет ЛДПР, сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. "Решение завтра на палате", - сообщил он в комментарии РИА Новости, имея в виду пленарное заседание Госдумы.

Сейчас Пайкин занимает должность первого заместителя председателя комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.