В Москву прибыл уникальный вывозной рейс из Африки

Шесть взлетов и шесть посадок. Boeing 767 компании Royal Flight побывал в Танзании, Либерии, Гане, Камеруне, Уганде, Кении и Иордании. Поскольку в течение трех дней лайнер практически постоянно совершал перелеты, на борту было три усиленных экипажа общей численностью 40 человек, включая двух техников.

Российское внешнеполитическое ведомство начало беспрецедентную работу по вывозу соотечественников из-за рубежа в марте, сразу, как только страны стали приостанавливать авиасообщение из распространения коронавируса. За это время самолетами различных российских авиакомпаний было эвакуировано несколько тысяч человек (список рейсов с указанием числа вывезенных можно посмотреть на сайте МИД РФ). За организацией этих рейсов стоит тяжелая напряженная работа дипломатов и представителей многих других ведомств.

"Эльхазу Ришатовичу 74 года. Ему немного трудно говорить и он ходит с палочкой - совсем недавно перенес инсульт. Его путь из соседней Руанды на автомобиле Посольства России в Уганде составил 19 часов. Он очень хотел воспользоваться предоставившейся ему возможностью вернуться домой", - написал на своей странице в Facebook замдиректора Департамента информации и печати МИД России Денис Микерин. И таких случаев десятки, когда приходится прорабатывать не только вылет, но и способ доставить человека из другой страны до аэропорта.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, рассказывая РИА Новости о подготовке нынешнего вывозного африканского маршрута, " это, действительно, наверное, самый сложный рейс". По ее словам, "аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, они в принципе не работают". Кроме того, у вывозимых граждан в этих странах не было возможности присоединиться к вывозным рейсам других государств, чтобы транзитом через них оказаться на родине, то есть они оказались заблокированы в странах пребывания. К этому, по ее словам, "надо добавить местную специфику - жару, эпидемиологическую обстановку и вообще погодные условия".