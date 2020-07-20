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20.07.2020 05:11
Рубрика: Власть

В Москву прибыл уникальный вывозной рейс из Африки

Текст: Константин Волков
В московский аэропорт Шереметьево ночью 20 июля прибыл уникальный вывозной рейс, организованный МИД РФ и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). На родину вернулись почти 200 россиян, застрявших из-за коронавируса в странах Африки и Азии. Также на борту самолета были пять граждан Украины и трое - Казахстана.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Шесть взлетов и шесть посадок. Boeing 767 компании Royal Flight побывал в Танзании, Либерии, Гане, Камеруне, Уганде, Кении и Иордании. Поскольку в течение трех дней лайнер практически постоянно совершал перелеты, на борту было три усиленных экипажа общей численностью 40 человек, включая двух техников.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Прибывающим вывозными рейсами россиянам придется соблюдать дистанцию

Российское внешнеполитическое ведомство начало беспрецедентную работу по вывозу соотечественников из-за рубежа в марте, сразу, как только страны стали приостанавливать авиасообщение из распространения коронавируса. За это время самолетами различных российских авиакомпаний было эвакуировано несколько тысяч человек (список рейсов с указанием числа вывезенных можно посмотреть на сайте МИД РФ). За организацией этих рейсов стоит тяжелая напряженная работа дипломатов и представителей многих других ведомств.

"Эльхазу Ришатовичу 74 года. Ему немного трудно говорить и он ходит с палочкой - совсем недавно перенес инсульт. Его путь из соседней Руанды на автомобиле Посольства России в Уганде составил 19 часов. Он очень хотел воспользоваться предоставившейся ему возможностью вернуться домой", - написал на своей странице в Facebook замдиректора Департамента информации и печати МИД России Денис Микерин. И таких случаев десятки, когда приходится прорабатывать не только вылет, но и способ доставить человека из другой страны до аэропорта.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, рассказывая РИА Новости о подготовке нынешнего вывозного африканского маршрута, " это, действительно, наверное, самый сложный рейс". По ее словам, "аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, они в принципе не работают". Кроме того, у вывозимых граждан в этих странах не было возможности присоединиться к вывозным рейсам других государств, чтобы транзитом через них оказаться на родине, то есть они оказались заблокированы в странах пребывания. К этому, по ее словам, "надо добавить местную специфику - жару, эпидемиологическую обстановку и вообще погодные условия".

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