Видео: гонка в пустыне закончилась для внедорожника эффектным кувырком

Нерешительность за рулем столь же чревата тяжелыми последствиями, как и излишняя самоуверенность. Это вам любой инструктор по вождению скажет после того, как устанет орать на вас после упражнения "эстакада". Сцепление, скажет он, устало отирая пот со лба, нужно отпускать спокойно, при этом на педаль газа давить надо ровно, без рывков. Уверенно и без паники. Но при этом и с осторожностью.

О том, к чему приводят лихачество и излишняя осторожность, напомнит видео, снятое где-то на бескрайних песчаных просторах ОАЭ, где компания решила выяснить, чья машина самая проходимая, а водитель - самый опытный и умелый.

Испытание пустыней оказалось сложнее, чем можно было предположить с самого начала. Один из гонщиков, поднимаясь вверх по песчаному бархану, слегка заробел и, оказавшись на гребне, совсем потерял скорость и застрял.

Пока он растерянно ходил вокруг своего железного коня и прикидывал, сможет ли справиться без посторонней помощи, второй гонщик, видя беду предшественника, решил действовать смелее, отринув слюнтяйство и нерешительность. Наверх он взлетел быстрее пули и не застрял беспомощно на вершине, а, наоборот, храбро и решительно перевернулся и упал. Был ли правильный вариант преодоления этого препятствия - по видео понять сложно.