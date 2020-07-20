Водители стали получать по два штрафа за одно и то же нарушение

Развитие технологий автоматизированной фиксации нарушения правил привело к тому, что водителей стали два раза наказывать за одно и то же нарушение. В Госавтоинспекции признают, что это ошибка программного обеспечения комплекса фотовидеофиксации. Но чтобы отменить штраф, пострадавший должен обратиться в подразделение, оформившее постановление.

Курьезный случай произошел в Ленинградской области. Водителя, превысившего скорость, наказали дважды за одно и то же нарушение. Он двигался по магистрали М-11, на участке, где скорость ограничена 110 км/ч, с превышением. И он этого не отрицает. Но вот беда: за это нарушение он получил два штрафа. Первый - за превышение моментальной скорости, а второй - за превышение средней скорости. При этом измерение моментальной скорости производилось прибором, входящим в состав комплекса, определившего среднюю скорость.

Такая ситуация стала возможной после того, как комплексы фотовидеофиксации "Автоураган", которые вычисляют скорость автомобиля не по радару, а по скорости изменения размера картинки номера в кадре, стали использовать в двойном назначении.

Они фиксируют как моментальную скорость, то есть проезд под камерой с определенной скоростью, так и высчитывают среднюю скоростью на определенном участке между двух камер.

Первой эту технологию использовало Подмосковье. Но там эксперимент прошел удачно. И повторных штрафов за одно и то же нарушение не выносилось. А вот в Ленинградской области возникли проблемы.

Как пояснили в Госавтоинспекции, программное обеспечение комплекса должно было отсечь лишнее нарушение. Обе камеры комплекса могут зафиксировать превышение моментальной скорости - в момент проезда под каждой из них. Тогда автовладелец получит два штрафа. Но с разных камер, расположенных на разных участках дороги. Но если камера зафиксировала еще и превышение средней скорости, то есть автомобиль проехал участок дороги за более короткое время, чем рассчитано компьютером, то комплекс должен был отсечь лишние нарушения.

Допустим под одной камерой он проехал с превышением. Под другой - без. В среднем на участке он шел с более высокой скоростью. Какой штраф ему вменять?

Увы, но таких инструкций вообще не существует. Но это не повод наказывать водителя дважды за одно и то же нарушение.

Как считает эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман, поскольку зоны контроля камер пересекаются, это одно и то же нарушение. Если одно и то же нарушение фиксируется двумя способами, тогда нужно выбирать. Технически это решаемо.

Должны сравниваться результаты трех комплексов. Такие случаи должны исключаться программными фильтрами путем выявления фиксации одного и того же автомобиля как за среднюю, так и за моментальную скорость. А если это разные составы нарушения правил, например, в момент моментальной фиксации машина превысила скорость более чем на 40 км/ч, а средняя скорость до 40 км/ч, то штраф должен налагаться за более грубое нарушение. Но ни в коем случае недопустимо двойное наказание за одно нарушение.

Именно поэтому эксперты рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта предлагают прописать в новом КоАП четкие требования к комплексам фотовидеофиксации. Правда, в МВД считают, что такие требования должны быть закреплены не в КоАП, а постановлением правительства. Но они должны быть.

Примечательно, что в проекте процессуального КоАП предусматривается возможность при выявлении подобных ошибок самим подразделениям, которые вынесли ошибочный штраф, отменять его без обращения пострадавшего. Это упрощенный порядок обжалования. Если бы эти положения действовали сейчас, то автовладельцу в данной ситуации даже не пришлось бы ничего обжаловать. Все сделали бы за него. Тем более что история получила широкую огласку. Ну а пока этих положений не принято, то автовладельцу придется действовать по старинке: направить претензию в подразделение, вынесшее это постановление.

Компетентно

Лев Воропаев, адвокат:

- Конституция РФ и Кодекс об административных правонарушениях прямо запрещают привлекать граждан за одно и то же правонарушение дважды. Поэтому в данной конкретной ситуации, очевидно, произошло недопустимое: вынесение двух постановлений за превышение скорости в одном месте и в одно время. Поэтому гражданину необходимо обратиться с отдельной жалобой на каждое постановление на имя вышестоящего должностного лица ГИБДД (обычно это начальник ГИБДД подразделения) или в районный (городской) суд по месту фиксации правонарушения.

В свою очередь Верховный суд РФ указывал, что средства автоматической фотовидеофиксации на одном участке дороги должны устанавливаться с таким интервалом между ними, чтобы предоставить водителю разумный промежуток времени для приведения скорости в установленные ПДД РФ рамки. Если эти требования должностными лицами не соблюдены, гражданину стоит подать заявление в МВД и на устранение допущенных нарушений при монтаже средств автоматической фиксации правонарушений.

Кстати

Двойное наказание становится распространенной формой наказания водителей. Во время подготовки материала, автовладельца в Хабаровском крае оштрафовали трижды за одно и тоже нарушение. Первый штраф он получил за проезд под камерой, которая фиксировала моментальную скорость на участке с ограничением 40 км/ч. Второй - за проезд под камерой на участке с ограничением 60 км/ч. А третий штраф он получил за превышение средней скорости между этими двумя камерами. Парадокс, но средняя скорость там измеряется на участке, где действуют разные скоростные ограничения. Поэтому понять, какое из этих наказаний повторное - довольно сложно. В одном случае его оштрафовали за превышение скорости более чем на 40 км/ч, в двух других за превышение более чем на 20 км/ч. Это разные новеллы КоАП. Но нарушение, по сути, было одним. Так что отменять надо все три постановления.