Все замечания, выявленные перед запуском "Прогресс МС-15", устранены

При установке ракеты на стартовый комплекс возникла неисправность одной из систем комплекса - электродвигателя домкрата второго основания силового пояса. Неисправный двигатель в кратчайшие сроки заменил расчет филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный". Надо отметить, что на Байконуре сейчас очень жарко: температура до плюс 40 градусов. Все работы идут согласно графику, - отмечают в госкорпорации.

Старт "Союза-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15". запланирован на 17:26 мск 23 июля. На "Прогрессе" к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов. Стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента МКС состоится 23 июля, в 20:47:52 мск.

Между тем, очередной экипаж Международной космической станции приступил к заключительному этапу подготовки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Полет намечен на октябрь. В экипаж МКС-64 входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай.