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20.07.2020 18:26
Рубрика: Общество

Все замечания, выявленные перед запуском "Прогресс МС-15", устранены

Текст: Наталия Ячменникова
Специалисты Роскосмоса на космодроме Байконур оперативно устранили все замечания, выявленные ранее в ходе работ по графику первого стартового дня - при подготовке к старту ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Об этом сообщили в госкорпорации.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

При установке ракеты на стартовый комплекс возникла неисправность одной из систем комплекса - электродвигателя домкрата второго основания силового пояса. Неисправный двигатель в кратчайшие сроки заменил расчет филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный". Надо отметить, что на Байконуре сейчас очень жарко: температура до плюс 40 градусов. Все работы идут согласно графику, - отмечают в госкорпорации.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Старт "Союза-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15". запланирован на 17:26 мск 23 июля. На "Прогрессе" к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов. Стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента МКС состоится 23 июля, в 20:47:52 мск.

Между тем, очередной экипаж Международной космической станции приступил к заключительному этапу подготовки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Полет намечен на октябрь. В экипаж МКС-64 входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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