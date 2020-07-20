Вторая группа добровольцев из Сеченовки хорошо перенесла вакцину от COVID-19

Как отметил вчера директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, состояние добровольцев нормальное, самочувствие хорошее, они хотят домой. Добровольцев прививали по двум схемам: вторая группа получила вакцинацию дважды.

Как пояснял руководитель коллектива разработчиков, академик Александр Гинцбург, первое введение вакцины уже вызывает иммунный ответ, а второе должно его усиливать и увеличить продолжительность действия вакцинации. Первая группа прививалась однократно. Кроме того, проходят клинические исследования этой же вакцины и в военном госпитале имени Бурденко.

На разных площадках тестируют разные лекарственные формы: вакцина в виде раствора для инъекций и в виде сухого порошка (лиофизилата), который разводится физраствором перед введением. После обработки данных по всем группам испытуемым должно стать понятно, какая схема вакцинации и какая форма вакцины работает лучше.

Первая фаза исследований всегда проводится на абсолютно здоровых людях. Затем количество участников обычно увеличивают. Как сообщалось ранее, вакцинация прошла успешно, серьезных побочных эффектов не наблюдалось - у ряда участников отмечалось повышение температуры и признаки простуды, но это стандартная реакция на прививку. Правда, у участников эксперимента к концу месяца накопилась психологическая усталость из-за вынужденной самоизоляции и периода обсервации, когда они находились в одноместных палатах.

Вторая фаза клинических исследований по плану продлится до 28 июля - исследователям предстоит получить дополнительные данные не только о безопасности вакцины, но и ее эффективности.

Что касается третьей фазы, то, как ранее пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, она может быть совмещена с началом введения вакцины в гражданский оборот. Это может произойти уже в августе, потому что регистрацию Минздрав собирается проводить по ускоренной схеме после завершения второй фазы, то есть в первых числах августа.

После начала использования вакцины будет вестись наблюдение, если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать регистрационные документы. - уточнил ранее Александр Гинцбург.

Он также пояснил, что вакцину, скорее всего, будет выкупать и распределять по медицинским учреждениям государство, а вакцинация будет бесплатной. Для этого, правда, нужно, чтобы вакцинацию от COVID-19 включили в национальный календарь прививок.