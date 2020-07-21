10 самых дешевеющих за три года машин

Сайт по подбору автомобилей iSeeCars.com составил рейтинг десяти самых выгодных к покупке автомобилей не старше трех лет по разным классам, а также подготовил аналогичный список по маркам автомобилей.

Оценка основана на анализе динамике цен 5,7 миллионов автомобилей, купленных новыми в первое полугодие 2017 года. Как известно, в первые три года автомобиль теряет самую значительную часть первоначальной стоимости.

Исследователям удалось выяснить точное медианное значение уценки - 39,1%. Однако диапазон уценки в зависимости от автомобиля варьируется значительно. Десятка чемпионов по потере стоимости существенно превышает среднее значение.

Анализ показал, что в первые три года автомобили премиум-марок обесцениваются больше массового сегмента. Половину стоимости в среднем теряют BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Infiniti. Что интересно, у Lexus динамика заметно ниже - 42,8% уценки. Меньше других в рейтинге теряют в цене Kia - 39,4% уценки.

Пикапы и бюджетные автомобили дешевеют меньше, дорогие внедорожники и представительские седаны - больше. Трехлетний Mercedes-Benz S-Class дешевеет в среднем на 58,3% и 66 000 долларов, Mercedes-Benz GLS - 50,2% и 45 000 долларов, а Toyota Tacoma - 25,2% и 9 000 долларов, Kia Soul - 37,4% и 8 000 долларов.

Исключение из всех закономерностей - электромобили Tesla, они демонстрируют очень низкую динамику потери первоначальной стоимости.