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21 июля 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 17 июля 2020 года № 418-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

1. Пункт 14.5 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изложить в следующей редакции:

"14.5. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) или в иных помещениях, в том числе в садовых домах на периоды:

а) с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года;

б) с 29 июня 2020 года по 10 июля 2020 года;

в) с 11 июля 2020 года по 24 июля 2020 года.".

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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