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21.07.2020,  
13:15
Текст:  Майя Бирюкова

Американские танки Abrams с активной защитой перебросили в Европу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Американские танки M1A2 Abrams, оснащенные современными системами защиты, прибыли в Германию. Таким образом армия США начала развертывание модернизированных основных боевых танков в Европе.

Об этом сообщает Defence Blog. Танки будут задействованы во втором этапе учений DEFENDER-Europe 20. Американский батальон проверит готовность к экстренному развертыванию сил в Европе. Первый этап проходил в Польше, в нем приняли участие порядка 6 тысяч человек.

Прибывшие танки оснащены системой активной защиты Trophy, разработанной израильским концерном Rafael. Она предназначена для обнаружения и поражения гранатометов, безоткатных винтовок и противотанковых управляемых ракет. Также машины получили дополнительную защиту Abrams Reactive Armor, которая защищает гусеницы и катки от противотанковых гранат.

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