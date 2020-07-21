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21.07.2020 18:41
Рубрика: Власть

Поправки в Трудовой кодекс

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
21 июля Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс об удаленной занятости.

Напомню, что во время пандемии коронавируса на дистанционную работу временно были переведены до 6 млн человек. Но для законодательного регулирования их деятельности глава 49.1 Трудового кодекса, принятая нами в 2013 году, не подходит, поскольку в ней речь идет о постоянной дистанционной занятости. В связи с этим обострилась необходимость дополнить трудовое законодательство нормами о временной удаленной работе и о комбинированной работе, когда человек трудится то в офисе, то у себя дома.

Фото: iStock
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Прежде всего отмечу, что подготовленные нами поправки сосредоточены в главе 49.1 Трудового кодекса, а не рассеяны по разным главам. Мы сделали так потому, что далеко не все работники и работодатели являются специалистами по трудовому праву и им будет удобнее, если все новые нормы окажутся в одном месте. Более того, в дальнейшем это позволит нам преобразовать главу 49.1 в отдельный раздел Трудового кодекса.

Также мы постарались обеспечить максимально легкий переход дистанционных работников и их работодателей на электронный документооборот. В будущем они смогут направлять друг другу практически все значимые трудовые документы в электронном виде. При этом у них, конечно, сохранится право в каждом случае требовать бумажную копию. Кроме того, электронная цифровая подпись больше не будет единственным критерием, подтверждающим достоверность электронных документов. Подлинность можно будет подтвердить любым способом, определенным сторонами в трудовом договоре.

Добавлю, что целый ряд изменений в Трудовой кодекс направлен на защиту прав работников. Например, мы устраняем норму, по которой работодатель может уволить своих дистанционных сотрудников не по общим основаниям, а по каким-то иным, оговоренным лишь в трудовом договоре. Также мы зафиксировали сохранение зарплаты человека при его временном переводе на удаленку в случае выполнения трудовых обязанностей в полном объеме.

Еще одна важная тема, которую затрагивают наши поправки, - право работников быть офлайн. К сожалению, зачастую, когда человек переводится на дистанционную работу, работодатель считает вправе звонить или писать ему в любое время дня и ночи. Поэтому мы решили ввести такие понятия, как "график взаимодействия" и "неприкосновенность личного времени". Разумеется, возможны ситуации, когда работодатель не может не потревожить работника по объективным причинам в нерабочее время. Но в этом случае мы предлагаем, чтобы работа за пределами графика взаимодействия оплачивалась как сверхурочная по статье 157 Трудового кодекса.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Наконец, мы существенно повысили статус института социального партнерства, усилив регулирование дистанционной занятости через коллективные договоры и соглашения.

А в случае перевода человека на временную удаленную работу в непредвиденных обстоятельствах, когда нет возможности заключить с ним дополнительное соглашение, все соответствующие нормы будут оговариваться в локальном нормативном акте, который должен быть принят с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

Для подготовки законопроекта ко второму чтению в Госдуме будет сформирована рабочая группа, которая рассмотрит предложения всех сторон социального партнерства и инициативы, поступившие из регионов в ходе организованного "Единой Россией" широкого обсуждения поправок в Трудовой кодекс. Уверен, что совместными усилиями нам удастся подготовить такой документ, который в полной мере будет защищать права и интересы дистанционных работников.

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