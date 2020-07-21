Брюссель будет наказывать непослушные страны деньгами

Больше четырех дней, 90 часов переговоров лидеров стран ЕС с глазу на глаз и в группах, бессонные ночи и дни, проведенные в бесконечных спорах и подсчетах своей доли от 1824,3 миллиардов евро - все это потребовалось для того, чтобы прийти к компромиссу относительно будущего бюджета, который полагается утверждать единогласно. А ведь когда-то, когда в 2016 году Британия, слывшая самой несговорчивой страной в Евросоюзе, приняла решение его покинуть, в коридорах Еврокомиссии говорили: "Зато теперь будет легче договариваться".

Но оказалось, что в союзе разных интересов и разных взглядов на будущее компромисс может быть только ширмой, за которой скрываются многочисленные неразрешимые противоречия. Например, спикер Европейского парламента Давид Сассоли дал понять, что евродепутаты не утвердят документ, если в нем не будет обозначено, что страны, нарушающие базовые принципы ЕС, не получат всех предназначенных им денег из европейских фондов. Это был намек, прежде всего, на Польшу, которую Еврокомиссия уже который год обвиняет в нарушении принципов правового государства, прописанных в статье 2 Договора о Европейском Союзе. И Шарль Мишель заложил в изначальном проекте бюджета соответствующую запись - жесткую и конкретную.

Однако с каждым днем переговоров формулировка становилась все более расплывчатой, и в конце в документе остались две фразы о том, что против нарушителя базовых принципов ЕС будут приняты соответствующие финансовые меры, и "Евросовет скоро вернется к этому вопросу". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции во вторник пояснила, что имеется в виду: "Мы подкрепили зафиксированные принципы правового государства четким обязательством защищать их. В случае, если комиссия заявит об их нарушении, соответствующее решение будет принято квалифицированным большинством голосов". Ей вторил глава Евросовета: "Впервые в европейской истории уважение к правопорядку будет критерием при принятии решения о выделении бюджетных денег". Совсем иначе это понял польский премьер Матеуш Моравецкий. "В документе нет непосредственной связи между правовым государством и бюджетными средствами", - торжественно объявил он.

Председатель польского правительства и все его коллеги, а также высокопоставленные европейские чиновники сообщали СМИ о победе - каждый о своей. Однако на деле, начиная с пятницы, всем им пришлось постепенно отступать со своих первоначальных позиций. Так представленный в первый день саммита проект поддержки стран, больше всех пострадавших от коронавируса, предполагал выделение 750 миллиардов евро, из них 500 в форме безвозмездных субсидий, и лишь 250 миллиардов в форме кредитов. Но этот план встретил жесткое неприятие "скупой четверки" - Голландии, Австрии, Дании и Швеции. Страны, которые платят самые большие взносы в бюджет Евросоюза, требовали уменьшить безвозмездные субсидии и предоставить им контроль над расходами получателей помощи, таких как Италия и Испания. "Скупых" ночами уговаривали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По информации издания Politico, напряжение было так велико, что доходило до совсем не дипломатичных стычек. Например, когда австрийский канцлер Себастьян Курц вышел из зала переговоров, чтобы ответить на телефонный звонок, Макрон пришел в бешенство и ударил кулаком по столу. Источники в одной из делегаций сообщили, что он кричал вслед Курцу: "Видите? Его это не волнует! Он никого не слушает, негативно настроен. Он работает на свою прессу и баста!" Позже австриец миролюбиво прокомментировал: "Понятно, что некоторые люди, когда не высыпаются, становятся нервными. Мы относимся к этому с уважением. И все кончается хорошо".

Журналисты европейских СМИ, аккредитованные в Брюсселе, сходятся во мнении, что компромисс стал возможен лишь благодаря позиции Меркель, которая встала на сторону "беднейших", что уравняло шансы сторон конфликта. Итог этих переговоров: 390 миллиардов в виде субсидий и 360 - в форме льготных кредитов. Эти средства должны быть привлечены Европейской комиссией в виде кредитов на финансовых рынках до конца 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.

Что же касается бюджета 2021-2027, в нем были резко сокращены расходы на проекты, относящиеся к науке, технологиям и инновациям - с 13,5 до 5 миллиардов евро, хотя речь на саммите шла о "Европе нового поколения", и планировалось, что европейскую экономику после пандемии будут не просто восстанавливать, но и модернизировать. Несмотря на то, что 30 процентов средств должно быть потрачено на финансирование климатических проектов, "фонд справедливой трансформации", который должен уменьшить зависимость европейских стран от угля к 2050 году, был урезан на 25 процентов, то есть на 10 миллиардов евро. Экономия коснется также сельского хозяйства: расходы на него сократятся в два раза, и инвестиций - вместо 30,3 миллиарда на них выделят 5,6 миллиарда.

Но главный вывод, к которому можно прийти после этого исторического саммита: среди стран Европы нет доверия друг к другу. Не исключено, что, после того, как Ангела Меркель оставит свой пост, рассчитанные на два дня саммиты, будут растягиваться на недели.