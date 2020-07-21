Лидеры Евросоюза с большим трудом достигли соглашения по бюджету

Лидеры стран-членов Евросоюза наконец-то смогли договориться и заключить соглашение о расходах и планах по восстановлению экономик стран Старого Света, пострадавших от пандемии COVID-19. Соглашение предусматривает перечисление 750 миллиардов евро в так называемый фонд восстановления.

Ранее Евросоюз предлагал выделить входящим в ЕС странам 500 миллиардов евро в виде безвозмездных субсидий и грантов и 250 миллиардов евро в форме кредитов и займов, однако это решение, отметили наблюдатели, было "скорректировано". После четырехдневных ожесточенных дебатов главы государств наконец-то пришли к консенсусу, сообщает Guardian. В час ночи 21 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен написала в Twitter, что пришло "время двигаться вперед", дав понять, что принятие соглашения неизбежно. Это был самый продолжительный саммит лидеров Евросоюза за последние два десятилетия, во время которого участники дискуссий в крайне резких тонах критиковали своих оппонентов. Саммит в Ницце 20 лет назад, в ходе которого европейские лидеры обсуждали расширение ЕС, продолжался пять дней.

Европейский Союз борется с самым сильным после Второй мировой войны экономическим спадом на континенте, вызванным пандемией, а наиболее пострадавшие от коронавируса страны, такие как Италия и Испания, срочно нуждаются в масштабной экономической помощи на сотни миллиардов евро. Однако в течение трех дней на саммите в Брюсселе соглашения не удавалось достичь из-за глубоких разногласий между его участниками, отмечает CNN. Стороны разошлись во мнениях относительно общего размера фонда восстановления, того, какой объем помощи должен быть предоставлен в виде грантов или займов, и условий, которые должны соблюдать страны, получающие средства от ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ночь на вторник сообщил о том, что стороны нашли "дух компромисса", несмотря на то, что еще днем сравнил отдельных переговорщиков с "злополучными британцами". Ближе к вечеру высокопоставленные дипломаты ЕС заговорили о грядущем прорыве в переговорах, который последовал за новым предложением временного председателя Европейского совета, бельгийского премьер-министра Шарля Мишеля. Он предложил, чтобы Евросоюз выплатил 390 (а не 500) миллиардов евро в виде безвозмездных грантов для наиболее пострадавших стран, и 360 (а не 250) миллиардов евро - в виде кредитов.

Напомним, что ранее так называемые "скромные" государства Севера Европы (Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия), которых поддержала Финляндия, упорно настаивали на том, чтобы первоначальное предложение Европейской комиссии о выделении грантов для пострадавших стран снизилось с 500 до 350 миллиардов евро. Эта позиция заметно расстроила Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Фактически, отметили наблюдатели, богатые страны Севера, в отличие от "просителей" с Юга, главным образом Италии, Испании, Греции, все-таки настояли, чтобы Брюссель сократил сумму субсидий и предоставил большее количество средств в виде погашаемых займов и кредитов под проценты. Итальянские и испанские представители обвинили в умышленном затягивании переговоров голландского премьера Рютте, назвав его "Господином Нет". Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рютте виновен в отсутствии быстрой реакции Евросоюза на глубокий экономический спад. А, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал своего голландского коллегу "парнем, который привнес хаос на встречу".

Помимо дебатов о размере фонда восстановления для стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, на саммите вызвала острые дискуссии проблема семилетнего бюджета ЕС, начиная с 2021 года. Шарль Мишель предложил потратить 1,074 триллиона евро на программы ЕС в течение следующих семи лет, которые "скромные страны" также хотят сократить и увязать с принятием целевых показателей выбросов углерода. На карту, отмечают аналитики, поставлено обещанное "климатическое восстановление" на территории Евросоюза, которое поможет странам достичь цели обеспечения "нулевых выбросов" углерода к 2050 году. Компромиссное предложение, внесенное на саммите в понедельник, ослабило требование увязать выделение средств в фонд восстановления экономик с подписанием до 2050 года климатической цели о полном сокращении выбросов углерода в атмосферу.