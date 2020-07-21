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21.07.2020 19:35
Рубрика: В мире

Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор

Текст: Екатерина Забродина

В Германии подходит к концу резонансный процесс по делу бывшего эсэсовца, который с августа 1944 по апрель 1945 года служил охранником нацистского концлагеря Штуттгоф близ оккупированного Гданьска, тогда Данцига. Накануне оглашения приговора 93-летнему жителю Гамбурга Бруно Дею, пекарю на пенсии, который обвиняется в пособничестве в убийстве 5230 человек, позволили выступить с последним словом, хотя изначально это не было предусмотрено.

Фото: Wikimedia.org
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Как передает Spiegel online, подсудимый на инвалидной коляске явился в земельный суд Гамбурга в сопровождении жены, дочерей и внуков, как и на предыдущих слушаниях. С прошлой осени их состоялось около сорока. Дей попытался оправдаться, но признал, что свидетельства бывших узников лагеря заставили его ужаснуться, и теперь он просит у них прощения.

Прокурор потребовал для Дея три года тюрьмы - это максимально возможное наказание в рамках юстиции по делам несовершеннолетних (во время службы в СС ему было семнадцать). Не исключено, что ему дадут условный срок.

Напомним, до недавнего времени немцы ограничивались преследованием видных функционеров рейха и непосредственных палачей из СС. Поворотным стало дело бывшего охранника Собибора Ивана Демьянюка, который в 2001 году был приговорен к пяти годам тюрьмы. Правда, за решетку 91-летний Демьянюк так и не отправился, скончавшись, пока суд рассматривал его апелляцию.

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