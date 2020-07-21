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21.07.2020 21:35
Рубрика: Спорт

Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России

Текст: Максим Домчев

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Фото: GettyImages
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В минувшее воскресенье "красно-белые" в полуфинале Кубка России уступили "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:2. После матча Ещенко продемонстрировал болельщикам футболку, на которой было скрыто неприличное послание генеральному директору "Зенита" Александру Медведеву.

Именно так решил КДК РФС, дисквалифицировавший спартаковца на три матча, а также выписавший ему штраф на 50 тысяч рублей. Официально игрок наказан за "оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча".

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