Forbes отдал Илону Маску пятую сточку в рейтинге богатейших людей

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии журнала Forbes. Состояние бизнесмена за сутки увеличилось более чем на пять миллиардов за счет роста акций производителя электромобилей и достигло 74,2 миллиардов долларов.

Ранее журнал впервые включил американского бизнесмена, главу компаний Tesla и SpaceX в десятку богатейших людей планеты, отдав ему восьмую строчку рейтинга. Его соседями на тот момент были: владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани и один из основателей компании Google Ларри Пейдж, занимавшие девятую и десятую позиции соответственно.

В нынешнем рейтинге Маск соседствует о основателем Facebook Марком Цукербергом, состояние которого эксперты оценили в 90,3 миллиарда долларов и отдали ему четвертое место рейтинга. А также экс-гендиректором Microsoft Стивом Балмером, доход которого в 72,2 миллиарда долларов позволил ему обосноваться на шестом месте рейтинга. Возглавляет список по-прежнему глава Amazon Джефф Безос с капиталом в 189 миллиардов долларов.