Обладатель пояса в легком весе (до 70 кг) по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 253, намеченный на 19 сентября.

Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Предполагалось, что в рамках UFC 253 Нурмагомедов подерется с американцем Джастином Гэтжи, который 9 мая техническим нокаутом победил другого представителя США Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC.

Напомним, 3 июля от осложнений на фоне коронавируса на 58-м году жизни скончался отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. В UFC подтвердили, что готовы подождать, пока боец придет в себя после тяжелой утраты.

"Когда он будет готов драться, он позвонит мне. Отец Хабиба только что умер. Когда Хабиб будет готов, он даст мне знать", - подчеркнул президент организации Дэйна Уайт.