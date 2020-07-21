Иран пообещал нанести "ответный удар по американцам" за Сулеймани

Иран отомстит США за убийство высокопоставленного генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении", - напомнил Хаменеи об убийстве Сулеймани на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Каземи в Тегеране.

"Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесет ответный удар по американцам", - заверил Хаменеи, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, национальный герой Ирана Хасем Сулеймани был убит американцами в международном аэропорту Багдада третьего января 2020 года вместе с пятью другими высокопоставленными военными, включая Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы поддерживаемых Ираном Народных мобилизационных сил Ирака (ФМС). Ракеты ударили по машинам, находившимся возле терминала грузовых воздушных перевозок, в результате чего два автомобиля были уничтожены.

Этот удар был осужден не только Тегераном и его союзниками. Выяснилось, что приказ на ликвидацию Сулеймани отдал лично Трамп.