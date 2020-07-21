Новости

В омском "Авангарде" 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом 13:27
Террорист из Луцка имеет две судимости и психиатрический диагноз 13:25
На Среднем Урале нашли нарушения в оказании помощи пациентам с COVID-19 13:21
В Новороссийске мужчина попытался провезти патроны в коробке от телефона 13:19
В Петербург ко Дню ВМФ доставили мощи Феодора Ушакова 13:18
Американские танки Abrams с активной защитой перебросили в Европу 13:15
Парламентарии Союзного государства наградили победителей "Славянского базара в Витебске" 13:13
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции 13:08
В Крыму три новых экотехнопарка на треть сократят объем мусора 13:06
Крупнейшая научная сенсация Германии случайно нашлась в подвале 13:05
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне 12:59
Создана самая большая и подробная 3D-карта Вселенной 12:57
АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Niva 12:55
В Югре ликвидировали несколько крупных лесных пожаров 12:53
Выявлена связь между потреблением фруктов и овощей и риском диабета 12:52
Во Франции пассажирам поездов предложили самостоятельно измерять температуру 12:50
Исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян 12:46
Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке 12:38
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет 12:37
Умер известный шансонье Бока 12:30
В Госдуму внесен проект о ежегодной индексации всех видов пенсий не ниже инфляции 12:29
Немцы выступили против строительства завода Tesla 12:25
МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем 12:24
Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного 12:22
Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 12:46
Рубрика: Digital

Исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян

Текст: Иван Черноусов
Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON
Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON

Shazam, которая принадлежит Apple, обрабатывает 25 миллионов запросов от любителей музыки по всему миру. Компания поделилась данными о том, какие песни стали самыми популярными в первом полугодии.

Самой популярной песней среди пользователей стала "Август" группы Intelligency. Трек продержался дольше всех на 1-м месте в российских чартах Shazam. Кроме того, песня находилась на верхних позициях мировых чартов 5 недель подряд после включения в плейлист "Топ-50 открытий в Shazam".

Фото: istock
В России официально заработал музыкальный сервис Spotify

Среди танцевальных песен наибольшее количество поисковых запросов получила композиция "Shut Up Chicken" исполнителя El Capon, которая оказалась в списке "Топ-50 открытий в Shazam" за 11 недель до попадания в мировые чарты и за 8 недель до попадания на 2-ю строчку российских чартов. 4 из 10 самых популярных треков среди россиян оказались танцевальными.

Топ 10 самых популярных треков выглядит так: Intelligency - "August", The Weeknd - "Blinding Lights", Тайпан & Agunda - "Луна Не Знает Пути", El Capon - "Shut Up Chicken", Hafex - "Intihask", SAINt JHN - "Roses" (Imanbek Remix), Trevor Daniel - "Falling", Carla Morrison - "Disfruto" (Audioiko Remix), Billie Eilish - "everything i wanted", Raim - "Двигаться".

Digital Интернет

Главное сегодня

Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Силуанов: Подозрения в хакерских атаках экономике России не навредят
Международные полеты возобновятся из шести городов России
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су