Исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян

Shazam, которая принадлежит Apple, обрабатывает 25 миллионов запросов от любителей музыки по всему миру. Компания поделилась данными о том, какие песни стали самыми популярными в первом полугодии.

Самой популярной песней среди пользователей стала "Август" группы Intelligency. Трек продержался дольше всех на 1-м месте в российских чартах Shazam. Кроме того, песня находилась на верхних позициях мировых чартов 5 недель подряд после включения в плейлист "Топ-50 открытий в Shazam".

Среди танцевальных песен наибольшее количество поисковых запросов получила композиция "Shut Up Chicken" исполнителя El Capon, которая оказалась в списке "Топ-50 открытий в Shazam" за 11 недель до попадания в мировые чарты и за 8 недель до попадания на 2-ю строчку российских чартов. 4 из 10 самых популярных треков среди россиян оказались танцевальными.

Топ 10 самых популярных треков выглядит так: Intelligency - "August", The Weeknd - "Blinding Lights", Тайпан & Agunda - "Луна Не Знает Пути", El Capon - "Shut Up Chicken", Hafex - "Intihask", SAINt JHN - "Roses" (Imanbek Remix), Trevor Daniel - "Falling", Carla Morrison - "Disfruto" (Audioiko Remix), Billie Eilish - "everything i wanted", Raim - "Двигаться".