Компания Walt Disney отказалась сотрудничать с Facebook

Компания Walt Disney существенно сократила свой рекламный бюджет в Facebook и Instagram. Это связано с разжиганием ненависти на данных социальных платформах, пишет The Wall Street Journal.

Ранее сотни других компаний приостановили сотрудничество с Facebook после убийства афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе и начавшихся после этого протестных акций против расовой несправедливости. Многие американские и западные компании отказываются от рекламы в социальных сетях из-за негативных комментариев пользователей. Кроме того, рекламные бюджеты стали меньше из-за пандемии коронавируса.

В Facebook заявили, что не комментируют действия отдельных рекламодателей, сообщает Associated Press. "Миллиарды долларов (инвестируются) каждый год для обеспечения безопасности нашего сообщества и постоянной работы с внешними экспертами для пересмотра и обновления нашей политики", - отмечается в сообщении Facebook.