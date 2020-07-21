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21.07.2020 16:51
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал британский доклад "русофобией в фейковой огранке"

Текст: Юрий Когалов
В МИД РФ прокомментировали публикацию доклада британского парламента о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в политику Соединенного Королевства. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, это "русофобия в фейковой огранке". Никакой сенсации от публикации этого документа не случилось, отметила она.

Стоит отметить, что сам доклад подготовили больше года назад, в марте 2019 года, но представили его только сейчас. После внеочередных выборов в Великобритании сменился и состав комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента, его формирование завершилось только на прошлой неделе. И только теперь стало возможным обнародовать документ.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Авторы доклада обвиняют Москву во "вредоносной деятельности в киберпространстве", якобы имевшем место вмешательство в парламентские выборы 2019 года, попытках повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии, а также украсть данные о вакцине от коронавируса. Никаких доказательств, естественно, не приводится. При этом авторы ссылаются на некие "заслуживающие доверие комментарии из открытых источников".

Впрочем, они хотя бы признали, что нет никаких свидетельств того, что Россия пыталась оказать влияние на избирателей во время референдума по Brexit в 2016 году.

В докладе также отмечается необходимость взаимодействия сотрудничества с Россией по закрытым "ограниченным каналам". "Возможность иметь прямые разговоры позволяет иметь понимание намерений обеими сторонами во времена кризиса. Таким образом, наличие такие каналов может уменьшить риск недопонимания и эскалации враждебности", - говорится в документе.

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