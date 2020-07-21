У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Можно покупать. В России упали цены на дорогие смартфоны Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
21.07.2020,  
15:43
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Цены на флагманский Samsung Galaxy Note 10, представленный в августе 2019 года, стремительно снижаются на российском рынке в преддверии анонса новой версии бизнесового устройства.

По данным ценовых агрегаторов, стоимость Galaxy Note10, оснащенного 8/256 гигабайтами памяти, упала до 45 тысяч рублей. На старте продаж девайс обходился покупателям в 77 тысяч.

Какие смартфоны нельзя покупать никогда

Samsung Galaxy Note10 оборудован 6,3-дюймовым "безграничным" дисплеем с разрешением QuadHD+, тройной камерой с широкоугольным, основным и зум-объективами, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой и реверсивной зарядки для подзарядки часов и наушников.

смартфоны
В Россию пришел китайский смартфон с суперкамерой за 65 тысяч рублей 16.07.2020
Обновление сломало популярные смартфоны Huawei. Список моделей 16.07.2020
Samsung
В России упали цены на смартфоны Samsung 14.07.2020
Samsung уберет зарядки из коробок со смартфонами 09.07.2020