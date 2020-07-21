Можно покупать. В России упали цены на дорогие смартфоны Samsung

Цены на флагманский Samsung Galaxy Note 10, представленный в августе 2019 года, стремительно снижаются на российском рынке в преддверии анонса новой версии бизнесового устройства.

По данным ценовых агрегаторов, стоимость Galaxy Note10, оснащенного 8/256 гигабайтами памяти, упала до 45 тысяч рублей. На старте продаж девайс обходился покупателям в 77 тысяч.

Samsung Galaxy Note10 оборудован 6,3-дюймовым "безграничным" дисплеем с разрешением QuadHD+, тройной камерой с широкоугольным, основным и зум-объективами, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой и реверсивной зарядки для подзарядки часов и наушников.