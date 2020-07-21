На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы. Как сообщает strana.ua, в воздухе были видны "какие-то зеленые вспышки". По данным "24 канала", всего было три хлопка, два из которых - довольно тихими. По мнению военных, прокомментировавших эти звуки, могла взорваться граната.

Как уточняет агентство УНН, террорист выбросил из автобуса неустановленное устройство, которое взорвалось. Никто не пострадал.

Напомним, в центре украинского города Луцк мужчина захватил в заложники около 20 пассажиров маршрутного автобуса. Полицейским он назвался "Максимом Плохим". По данным местных СМИ, настоящее имя злоумышленника - Максим Кривош.

Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Там он и написал свою книгу "Философия преступника". К такому выводу журналисты пришли, поговорив с опознавшими захватчика людьми. При этом его характеризуют как человека адекватного, хотя и "диковатого", который старался ничего не рассказывать о себе и часто менял номера телефонов.

Преступник опубликовал в соцсетях свои условия освобождения заложников, среди которых - требование о том, чтобы первые лица Украины, включая главу МВД Арсена Авакова, экс-президента Петра Порошенко, главу СБУ, глав церквей - записали видео, в котором заявили бы, что они "террористы в законе".