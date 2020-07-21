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21.07.2020 14:41
Рубрика: В мире

Стало известно настоящее имя захватчика автобуса в Луцке

Текст: Константин Волков
Человек, захвативший в центре украинского Луцка маршрутный автобус с двадцатью пассажирами, ранее позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой". Однако, как сообщает издание "Волынские новости", настоящее имя злоумышленника - Кривош Максим Степанович.

Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника". К такому выводу журналисты пришли, поговорив с опознавшими захватчика людьми. При этом его характеризуют как человека адекватного, хотя и "диковатого", который старался ничего не рассказывать о себе и часто менял номера телефонов.

Преступник опубликовал в соцсетях свои условия освобождения заложников, среди которых - требование о том, чтобы первые лица Украины, включая главу МВД Арсена Авакова, экс-президента Петра Порошенко, главу СБУ, глав церквей - записали видео, в котором заявили бы, что они "террористы в законе". Кроме того, он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". В этом документальном фильме речь идет о том, как животных эксплуатируют для производства еды, бытовой химии.

Неизвестный захватил автобус и заложников в украинском Луцке

Если эти требования не будут выполнены, злоумышленник угрожает взорвать автобус с заложниками, а также привести в действие дистанционно еще одну бомбу, заложенную в городе.

Как сообщают правоохранительные органы, у захватчика есть две судимости и психиатрический диагноз.

В мире экс-СССР Украина РГ-Фото

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