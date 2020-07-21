Террорист из Луцка имеет две судимости и психиатрический диагноз

Злоумышленник, захвативший в центре украинского Луцка маршрутный автобус с примерно двадцатью пассажирами, по сведениям МВД Украины, имеет две судимости. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Также, согласно данным департамента уголовного розыска национальной полиции Украины, он находился на психиатрическом лечении.

Человек, захвативший автобус, утверждает, что у него с собой автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Также, по его словам, он может дистанционно взорвать бомбу, заложенную в другом месте. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

В настоящее время площадь в центре Луцка, где находится автобус, оцеплена, на место вылетел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Как ожидается, он будет непосредственно руководить операцией по освобождению людей.

Ранее стало известно, что в центре Луцка вооруженный человек захватил автобус, следовавший по маршруту "Берестечко-Красилово", в котором находятся около двадцати человек. Некоторое время назад с места преступления были слышны выстрелы. К месту событий приехала жена террориста, ее видели вместе с полицейскими. Человек, захвативший автобус, требует, чтобы к нему приехали журналисты, чтобы он мог озвучить свои требования.

Также злоумышленник позвонил в местное отделение полиции и представился как "Максим Плохой". Об этом написал у себя в Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, захватчик - автор книги "Философия преступника", в которой тот описывает свое пребывание в местах лишения свободы и свою жизненную позицию.

Украинские журналисты сравнили страницы в Facebook и пришли к выводу, что злоумышленником может быть автор профиля "Максим Сабатник" из Львова.

На место событий прибыл спецназ.