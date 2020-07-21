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21.07.2020 02:58
Рубрика: Экономика

На первом этапе полеты за границу разрешат из шести городов России

Стало известно, из каких аэропортов России будут осуществляться рейсы на первом этапе возобновления международного авиасообщения.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор в каждом макрорегионе выбрал один крупный аэропорт. В итоге был сформирован следующий список: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на- Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. При этом в столице России возможность осуществлять международные рейсы получат три воздушные гавани: Шереметьево, Домодедово и Внуково. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на свои источники в авиационной отрасли.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости скорейшего возобновления международного авиасообщения."Но любые послабления должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями", - подчеркнул министр.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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