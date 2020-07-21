На первом этапе полеты за границу разрешат из шести городов России

Стало известно, из каких аэропортов России будут осуществляться рейсы на первом этапе возобновления международного авиасообщения.

Чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор в каждом макрорегионе выбрал один крупный аэропорт. В итоге был сформирован следующий список: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на- Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. При этом в столице России возможность осуществлять международные рейсы получат три воздушные гавани: Шереметьево, Домодедово и Внуково. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на свои источники в авиационной отрасли.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости скорейшего возобновления международного авиасообщения."Но любые послабления должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями", - подчеркнул министр.