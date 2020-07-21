Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке

В Луцке, столице Волынской области, вооруженный человек захватил автобус, в котором находятся около двадцати человек, сообщают украинские СМИ.

По сведениям полиции Луцка, захватчик вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой. Ранее с места преступления были слышны выстрелы.

Ранее злоумышленник позвонил в местное отделение полиции и представился как "Максим Плохой". Об этом написал у себя в Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, захватчик - автор книги "Философия преступника", в которой тот описывает свое пребывание в местах лишения свободы и свою жизненную позицию.

На место событий вылетел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Центр Луцка перекрыт, в операции по обезвреживанию преступника задействована вся полиция города.