Песков назвал судьбоносным указ о национальных целях

"Важнейший документ, важнейший указ, - подчеркнул представитель Кремля. - Документ, действительно, для страны судьбоносный, который заслуживает глубокого анализа и за которым в трехмесячный срок последует корректировка майского указа президента".

На вопрос о том, почему в национальных целях нет намерения войти в топ-пять крупнейших экономик мира, Песков пояснил, что международная конъюнктура весьма неблагоприятна. "Вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели, но, безусловно, требуются определенные корректировки", - сказал он.

Поэтому и цели повышения продолжительности жизни до 78 лет и снижения в два раза уровня бедности перенесены на шесть лет вперед, подтвердил представитель Кремля. "Конечно, неблагоприятная экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран без исключения", - заметил он. "Здесь вряд ли возможен линейный подход", - также сказал Песков. "Цели должны быть реалистичными, достижимыми и именно этим и руководствовались", - заключил он.