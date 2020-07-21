Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет

Ожидаемая продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет. Об этом говорится в в указе президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ до 2030 года".

"Постановляю установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: (…) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Также в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" глава государства поручил обеспечить устойчивый рост численности населения страны, снижение уровня бедности и увеличение количества россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом.