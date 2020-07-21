Доехать из Москвы в Казань можно будет за шесть с половиной часов

Скоростную автомагистраль Москва - Казань построят к 2025 году. В создании новой транспортной артерии будут заняты около 30 тысяч инженеров, специалистов, рабочих. Именно столько появится новых рабочих мест, непосредственно связанных с реализацией проекта. Еще около 130 тысяч рабочих мест будет создано в смежных отраслях экономики. Самый масштабный проект ближайших лет потребует финансирования в 650 млрд рублей, из Фонда национального благосостояния направят 150 млрд рублей.

Накануне о старте проекта объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани - это важнейшая часть общенационального плана действий, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержки ключевых отраслей экономики", - сказал глава кабинета министров на специальном совещании создания транспортного маршрута из Китая в Европу. По его словам, суммарный прирост внутреннего регионального продукта на территориях, через которые пройдет дорога, составит более 500 миллиардов рублей к 2050 году.

Трасса Москва - Казань протяженностью 729 километров, создание которой предусмотрено Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, пройдет по территории пяти субъектов. Это Московская, Владимирская, Нижегородская области, Чувашская Республика и Республика Татарстан. Проектируемая разрешенная скорость на трассе составит 130 км/ч. Так что доехать от Москвы до Казани можно будет за шесть с половиной часов. Сейчас этот путь занимает 10 часов.

Пока окончательного проекта нет. Рассматриваются возможные схемы его реализации, уточняется маршрут. В госкомпании "Автодор" рассказали "РГ", что проект разбит на девять этапов строительства. На начальном этапе появится шестиполосная магистраль протяженностью 66 километров, от Северо-Восточной хорды в Москве в обход городов Балашихи и Ногинска до Орехово-Зуево в Московской области. Запуск движения по ней уже разгрузит одно из самых интенсивных по трафику направлений на подходах к Москве.

Далее скоростную трассу М-12 будут поэтапно строить от Орехово-Зуево до Казани с выходом на трассу М-7 "Волга" в районе населенного пункта Шали (Республика Татарстан). Дорогу проложат в обход столицы Татарстана, огибая ее по новому мостовому переходу через реку Волга. Это обеспечит транзитное перемещение грузов через территорию Российской Федерации, бесшовное скоростное автомобильное движение между Центральным и Приволжским федеральными округами, отметили в "Автодоре".

Построить трассу планируется на основе государственно-частного партнерства. Проезд по всей новой трассе для легковых автомобилей будет стоить около 1,6 тысячи рублей, или 2,5 рубля за километр, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Экономика проекта складывается из самой стройки, которая подтолкнет развитие смежных отраслей и долгосрочных эффектов от перевозки товаров по территории России. Строительство автодороги обеспечит заказом, например, предприятия по производству стройматериалов. Точных расчетов, сколько щебня и асфальта потребуется, пока нет, но можно оценить примерно, если умножить средние нормативы на длину трассы и ширину хотя бы четырех полос.

Слой песка должен быть минимум 30 сантиметров, щебня - 20-30 сантиметров, асфальтобетона в зависимости от условий - от 12 до 20 сантиметров, рассказывает "РГ" завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Николай Лушников. Выбор и количество материалов зависит от конструкции дороги, поясняет он. Получается, на всю трассу Москва - Казань уйдет более 3,3 млн кубометров песка, более 2,7 млн кубометров щебня и не менее 1,5 млн кубометров асфальтобетона.

Проезд для легковых автомобилей будет стоить 1,6 тысячи рублей

Дорогу нужно проложить через различные участки, где-то с песчаной, где-то с глинистой или увлаженной почвой. Технологию строительства будут подбирать в зависимости от характера местности, говорит Лушников. "Если соблюдать технологию, то дорога будет служить расчетное количество лет. Второй критерий, от которого зависит срок службы дороги, - это состав и интенсивность транспортного потока. Нагрузки, заложенные в проект, должны соответствовать реальному потоку", - поясняет эксперт.

Долгосрочный эффект от строительства трассы ощутят регионы, через которые она пройдет. Когда прорабатывали идею строительства, уже выделили несколько ключевых промышленных кластеров, которые по характеру производства потенциально будут использовать трассу.

В целом к трассе Москва - Казань тяготеют 70% автомобильной промышленности России, 50% аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% металлургии, 30% машиностроения и приборостроения, 25% переработки нефти, химии, нефтехимии и газохимии, производства минеральных удобрений России, а также 20% производства продуктов питания и сельского хозяйства страны, отмечают в госкомпании "Автодор". То есть для этих отраслей открываются дополнительные возможности поставок продукции, причем не только внутри страны, но и на экспорт.

Новая автодорога станет частью международного коридора "Европа - Западный Китай". Это совместный проект Российской Федерации, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Трассировка российской части проекта была утверждена в августе 2018 года правительством России. В международный маршрут входит также построенная трасса М-11 "Нева", соединившая Москву и Санкт-Петербург, третий и четвертый пусковые комплексы Центральной кольцевой автодороги в Московской области. По существующей дорожной сети автомобили пойдут через Тольятти, где сейчас строится новый обход с мостовым переходом через реку Волга, до границы с Казахстаном и далее в Китай.

Чтобы связать Балтику с Желтым морем, в рамках международного маршрута было решено продлить М-12 до Екатеринбурга. К 2030 году появится еще одна трасса с выходом на Урал. В результате в стране будет создана сеть автодорог общей протяженностью около 2300 километров. Когда международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай построят, помимо экспорта собственных товаров Россия сможет обеспечить бесперебойный транзит грузов по своей территории.