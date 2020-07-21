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21.07.2020 08:54
Рубрика: Экономика

Проезд по трассе Москва-Казань будет стоить 1600 рублей

Текст: Алексей Дуэль

Доехать из Москвы до Казани и обратно на легковом автомобиле по новой трассе М-12 можно будет за 6,5 часов и 1600 рублей. Об этом заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. По его словам, трасса будет платной на всем своем протяжении.

Фото: Минтранс России
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"В среднем, для легкового автомобиля проезд будет стоить в районе 2,5 рублей за километр, - объяснил Вячеслав Петушенко, выступая в эфире телеканала "Россия 1". - Если вся трасса - 800 километров, то чуть больше двух рублей за километр - 1600 рублей (за весь маршрут)".

Он также добавил, что владельцы транспондеров получат привычную скидку в 20% от стоимости проезда. При этом вся трасса М-12 - новострой. В результате время в пути сократится с нынешних 10 часов и более до 6,5.

Новая автодорога должна быть готова к 2024 году вместо изначально запланированного ввода в строй в 2027 году, такое поручение дал компании дал премьер-министр Михаил Мишустин. Стоимость ее сооружения превышает 650 миллиардов рублей.

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