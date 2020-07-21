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21.07.2020 09:12
Рубрика: Экономика

У станции "Улица Новаторов" в столице появится зарядка для электромобилей

Текст: Ирина Огилько

В столице начались работы по благоустройству территорий возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро - "Улица Новаторов", "Проспект Вернадского" и "Зюзино". Одной из "фишек" благоустройства станет установка зарядного устройства для электромобилей. Подробности сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Общая площадь благоустройства составит более 36 гектаров. На прилегающей к станциям территории отремонтируют и заменят покрытие проезжей части - более 130 тысяч квадратных метров, будут организованы парковки. "Тротуары частично замостят гранитной и бетонной плиткой, уложат асфальт, общая площадь составит почти 64 тысячи квадратных метров. Будет проложено свыше 200 метров дополнительной ливневой канализации, - сообщил Бирюков. - Предусмотрены замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию рядом с тремя новыми станциями будут освещать более 500 фонарей разных модификаций. Особое внимание уделим озеленению - запланирована высадка около 200 деревьев и 1150 кустарников, площадь "зеленого ковра" газонов превысит 139 тысяч квадратных метров".

Около станций метро установят более 80 лавочек и свыше 30 современных остановочных павильонов, в каждом из них можно будет зарядить телефон. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что также будут благоустроены придомовые территории на улицах Удальцова и Новаторов.

"В Москве постепенно увеличивается количество электромобилей. Для тех, кто уже перешел на этот экологичный вид транспорта, в районе дома №18 по улице Пилюгина возле станции "Улица Новаторов" появится зарядное устройство для машин", - отметил Петр Бирюков.

Все станции метро, возле которых пройдет благоустройство, расположены в зонах сформировавшейся жилой застройки, где много разных учреждений и учебных заведений. В общей сложности здесь живут и работают порядка 500 тысяч горожан, ожидаемый пассажиропоток трех станций составит более миллиона человек в сутки.

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