Госдума прекратила депутатские полномочия Михаила Дегтярева

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Полномочия Дегтярева было предложено считать прекращенными досрочно на основании его письменного заявления. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении на пост врио главы Хабаровского края. Арестованный экс-губернатор Сергей Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Напомним, что ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

Дегтярев возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Дегтярев, который уже находится в Хабаровском крае, не смог обратиться к коллегам лично, но выразил благодарность им в видеоролике, который был показан депутатам в зале заседания.

- Мы надеемся, что у него все получится, потому что в Думе он всегда лучшие качества проявлял: ответственность, открытость, эффективность. Все у него сочеталось, несмотря на молодость, - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что работа, которая поручена Дегтяреву, требует поддержки со стороны депутатов.