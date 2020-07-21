Михаила Дегтярева представили в правительстве Хабаровского края

Временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева представили в правительстве региона, сообщает ТАСС.

Представление проходит в здании краевого правительства. О новом главе региона рассказал заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

Отмечается, что пресс-конференция Михаила Дегтярева, назначенная на вторник, перенесена из-за большого количества заявок журналистов и сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, Дегтярев назначен врио губернатора президентом Владимиром Путиным 20 июля. Сегодня он прилетел в Хабаровск.