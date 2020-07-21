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21.07.2020 13:06
Рубрика: Власть

В Кремле объяснили выбор Дегтярева как врио главы Хабаровского края

Текст: Кира Латухина
Принимая решение назначить Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края, Владимир Путин руководствовался основной задачей - наладить работу краевой власти и реализовать национальные цели, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил очень богатый опыт законодательной активности Дегтярева: "Он работал в Думе - в этом плане у него богатый политический опыт". "Кроме того, безусловно, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР", - добавил Песков. Все это президент принял во внимание при назначении.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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На вопрос, учитывал ли Владимир Путин мнение хабаровчан, представитель Кремля ответил: "Безусловно". "Мы неоднократно говорили, что президент регулярно получает информацию из множественных источников о том, что происходит в регионе", - также сказал Песков. Главным образом, президент руководствуется основной задачей - наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровском крае и работу в русле общенациональных целей, которая сейчас - во главе угла.

На вопрос о том, была ли кандидатура Дегтярева единственным вариантом, который рассматривал глава государства, Песков ответил: "Не думаю, но поскольку президент сделал выбор насчет и. о. в плане Дегтярева, то не думаю, что это важно".

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