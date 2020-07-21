Врио губернатора Хабаровского края впервые обратился к хабаровчанам

- Сегодня будем знакомиться с краевым правительством, с представителями федеральных органов исполнительной власти на местах и обязательно заслушаем отчет о состоянии дел с распространением коронавирусной инфекции, - перечислил врио главы края пункты плана на первый день. - Есть тревожные сигналы, что пандемия в регионе может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию.

Кстати, "в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса" новый глава региона перенес намеченную на вторник встречу с местными журналистами. А с рядом министров хабаровского кабинета общался в режиме видео-конференц-связи.

Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов зачитал указ о назначении Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края и напомнил напутствие Владимира Путина новому руководителю: "Эта работа - в интересах людей. Хабаровский край - один из крупнейших субъектов РФ с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Проблем много, это правда. Их нужно решать".

- В этих условиях важно крепко держать штурвал, - подчеркнул Григорий Куранов и вручил главе региона символический штурвал.

- Непростой вызов сделан мне судьбой. И президент доверил очень серьезное дело. Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах сначала губернатора, а затем Законодательной думы. Федеральный центр фактически услышал и учел мнение избирателей края, направив сюда на работу меня, - заявил руководитель региона.

По его словам, совместно с федеральным и краевым правительствами предстоит решать проблемы, связанные с бюджетным процессом, борьбой с коронавирусной инфекцией, подготовкой к отопительному сезону, реализацией национальных проектов.

- Предстоит очень напряженная работа. Планирую встречаться с людьми, бывать на предприятиях, - пообещал глава края.

Кстати, в регионе, которым Михаилу Дегтяреву предстоит руководить, он уже бывал. В сентябре прошлого года участвовал в церемонии открытия международного турнира по хоккею с мячом. "У меня от соревнований душа поет", - признался тогда Дегтярев.

Прилетев почти год спустя, он сказал: "Здесь живут очень хорошие люди - свободные, законопослушные. И я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края, и признаюсь в любви ко всем хабаровчанам".