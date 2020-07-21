Житель Омска отстоял свое право на соблюдение режима самоизоляции

Отстаивать свое право на соблюдение режима самоизоляции пришлось жителю Омска Александру Яковлеву. В итоге его иск к городскому Центру занятости населения Центральный районный суд Омска удовлетворил и официально признал мужчину безработным.

Оставшись без работы, Александр Яковлев обратился за помощью в службу занятости, ему назначили пособие по безработице и составили план по поиску походящих вакансий. Однако спустя некоторое время он совершенно случайно узнал о том, что с учета снят.

Такое решение возмутило омича, и за защитой своих прав он обратился в суд. В исковом заявлении Яковлев сообщил, что добросовестно соблюдал введенный в регионе режим самоизоляции и никаких письменных уведомлений о снятии с учета из службы занятости он не получал, поэтому посчитал, что его незаконно лишили не только пособия, но и права на поиски новой работы.

В судебном заседании представитель Центра занятости населения Омска подтвердила, что личный прием посетителей был приостановлен, однако у истца была возможность обратиться к ним по электронной почте и сообщить, что он так и не трудоустроился. Но Яковлев никаких писем не присылал.

Суд же пришел к другому мнению. Поскольку к числу организаций, осуществляющих на период самоизоляции непрерывную деятельность, Центр занятости населения Омска отнесен не был, суд пришел к выводу, что отсутствие истца на очередной явке было обусловлено исключительно уважительными причинами. Горожанин поступил правильно и принял все необходимые меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Статус безработного гражданину Яковлеву суд вернул. И невыплаченное пособие Александр все-таки получит.