Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после попадания в "черный список" Государственного департамента США приехал в свое родовое селение Беной и пригласил туда госсекретаря США Майка Помпео. Как заявил Кадыров, ему есть что обсудить с политиком.

- Как вы знаете, меня пару часов назад включили в еще один санкционный список, оказывается, у американцев их очень много. Я приехал в свое родовое селение Беной. Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим с тобой, посмотрим, кто какие права нарушает, - рассказал глава Чечни.

Видеозапись с заявлением Рамзана Кадырова появилась в аккаунте Instagram ЧГТРК "Грозный".

Ранее стало известно, что Кадыров попал в "черный список" госдепа США, где собраны лица, причастные, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Также в список попали жена главы Чечни и две его старшие дочери. Сам Кадыров в ответ на это заявил, что разлад в его семью таким образом внести не получится, а в народе он пользуется огромной поддержкой.