В послевоенном Ленинграде при строительстве жилых домов было введено революционное для своего времени архитектурно-инженерное решение - мусоропроводы прямо в квартирах. Тогда многие владельцы практически сразу отказались от их использования - по широким трубам в квартиры приходили тараканы и даже крысы. Этот же довод - антисанитария - приводят в подкрепление своей позиции современные противники. Большинство живущих в новостройках 2000 года постройки и позже рассказывают, что мусоропроводы в домах есть, но не эксплуатируются, и таким положением довольны. Кое-где есть специальные мусорные камеры - отдельное помещение с замком, у других - огороженные контейнерные площадки. А вот те, кто живет в домах советской постройки, как правило, слишком привыкли к прежнему образу жизни.

- У нас небольшой многоэтажный дом - "точка" примерно на 100 квартир с одним подъездом, - рассказала жительница Невского района Елена Реух. - ТСЖ занимается его содержанием самостоятельно, без помощи УК. И мы видим, что мусор убирают своевременно, специальное помещение всегда заперто - к отходам не имеют доступа ни животные, ни бомжи. А на открытых площадках рядом - крысы и разбросанные пакеты, в которых рылись некие граждане.

С этим мнением - если содержать и ухаживать, то все будет хорошо - согласны многие петербуржцы, в домах которых мусоропроводы продолжают функционировать. По мнению руководителя петербургского отделения Национального центра общественного контроля в сфере ЖХК Аллы Бредец, решение в подобных случаях должны принимать жители дома, поскольку только они вправе распоряжаться общедомовым имуществом, в состав которого входит и мусоропровод. Тем более что современные технологии, в том числе различные ионизаторы и составы для промывки, позволяют обеспечить надлежащее санитарное состояние. Но у противников есть еще один аргумент: при использовании мусоропровода невозможно внедрять принципы раздельного сбора мусора.

- Сначала мусорный оператор должен обеспечить население контейнерами для раздельного сбора, выстроить логистику - чтобы из контейнеров с раздельными фракциями не собиралось все в один мусоровоз, - считает Алла Бредец. - Наша страна отстает от мировых практик в этом направлении, и внедрять раздельный сбор необходимо. Но нельзя все мусоропроводы нашей страны рассматривать как одну большую проблему. В конце концов, они сильно выручили тех, кто во время пандемии был вынужден соблюдать карантин.

По мнению большинства экспертов, ситуация не нуждается в законодательном регулировании. Жильцы большинства новостроек отказываются от мусоропроводов. Если граждане хотят им пользоваться и не испытывают от этого неудобств, это их право

Ситуация с раздельным сбором действительно далека от идеала. Большинство опрошенных "РГ" петербуржцев рассказывают, что в их дворе установлены разве что контейнеры для стекла и пластика, да и то не везде. Наиболее сознательные сортируют хотя бы эти фракции. Однако представитель экологического движения "Раздельный сбор" Анна Гаркуша считает, что упирать необходимо не на сознательность, а на выгоду.

- Препятствием для развития раздельного сбора является прежде всего отсутствие финансовой мотивации у населения, - считает она. - Если люди будут знать, что чем меньше кинут в мусоропровод, тем меньше заплатят, это будет стимулирующим условием.

Отчасти законодательные предпосылки для такого подхода уже есть. Сейчас население платит за вывоз ТБО по нормативам, хотя постановление правительства РФ N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов" предусматривает возможность начисления платы в зависимости от объема.

- Можно измерить объем от одного дома или подъезда и разделить на всех жильцов - это будет не совсем справедливо, но все-таки более выгодно, чем платить по нормативу, - рассуждает Анна Гаркуша. - Раздельно собранный мусор необходимо вывозить бесплатно - как вторсырье, а тариф на несортированный должен быть весьма существенным.

Для реализации такого подхода придется закрыть на замок все контейнерные площадки. Сделать это возможно не везде - например, в исторической части Петербурга спецплощадок практически нет. Однако в этом случае, считает эксперт, необходимо как раз законодательно прописать, где невозможно, чтобы коммунальщики не могли решать это самостоятельно.

Те, кто покупает квартиру в новостройках, сегодня могут выбирать, нужен ли им в доме мусоропровод. Строители уже несколько лет предлагают петербуржцам квартиры в домах, где он предусмотрен конструктивно - в соответствии с СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", разрешающим отказаться от этой опции только в домах высотой до четырех этажей (а если квартиры предназначены для инвалидов или престарелых - то даже высотой в два этажа). Но вот эксплуатировать мусоропровод никто не обязан.

В конечном итоге, сходятся во мнении большинство экспертов, ситуация не нуждается в законодательном регулировании. Если граждане хотят пользоваться мусоропроводом и не испытывают от этого неудобств, это их право. В противном случае необходимо взять дело в свои руки, как это сделала жительница Нового Девяткино Дарья Быстрова.

- Мы с мамой распечатали таблицу с номерами квартир и собрали все 40 подписей, - рассказала она. - Кого-то приходилось уговаривать. "В парадной крысы? До моего восьмого этажа не дойдут". В итоге сто процентов за, передали ведомость в УК, они заварили. В остальных подъездах мусоропроводы остались.