Анапские депутаты приняли отставку мэра Юрия Полякова

Во вторник на своей внеочередной 83-й сессии депутаты Совета города-курорта досрочно прекратили полномочия главы Анапы Юрия Полякова, который накануне подал заявление об отставке по собственному желанию.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, вслед за этим они приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа. Документы от желающих занять кресло мэра популярного курорта будут приниматься с 6 августа по 7 сентября, а сам конкурс состоится 28 сентября.

Сообщается также, что председатель Совета Леонид Кочетов в своем выступлении подчеркнул, что за три года, которые теперь уже экс-мэр руководил Анапой, здесь "появились четырехполосные дороги, 5 новых детских садов, первая с 1992 года школа".

Напомним, о своем намерении подать в отставку Юрий Поляков заявил в понедельник, после визита в город губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, который резко раскритиковал то, как ведется застройка территории Анапы. Особенно это касалось прибрежных земель.

В то же время, по словам местных политологов, о том, что Поляков собирается покинуть свой пост, было уже хорошо известно. Пока не сообщается, кто на время работы конкурсной комиссии будет работать исполняющим обязанности мэра города-курорта, куда сейчас устремились отдыхающие со всей страны.

Досье "РГ"

Юрию Полякову - 63 года, он уроженец Кубани, в свое время работал главой администрации Благовещенского сельского Анапского района, затем занимал должность заместителя главы город-курорта. С мая 2014-го по август 2017 года - руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Затем снова вернулся в Анапа на должность первого заместитель главы муниципалитета.

А 26 октября 2017 года Поляков официально вступил в должность главы муниципального образования город-курорт Анапа.