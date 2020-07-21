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21.07.2020 08:38
Рубрика: Происшествия

Мощный ливень с градом затопил центр Краснодара

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Уже несколько часов подряд Краснодар подвергается ударам стихии: вслед за сильнейшим ливнем на город обрушился и град. В результате центр столицы Кубани и некоторые микрорайоны на окраинах оказались под водой.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
На Среднем Урале ливень затопил город

В социальных сетях уже появились сюжеты о плавающих на затопленных улицах машинах на центральных улицах краевого центра и остановившихся трамваях и троллейбусах.

Очевидцы сообщают о том, что, как это всегда происходит в таких случаях, движение общественного электротранспорта практически оказался парализованным в районе стадиона "Кубань", Дмитриевской дамбы и на расположенных неподалеку улицах Коммунаров и Вишняковой.

На улицах города, по данным местных властей, уже вышла практически вся специальная техника, специалисты принялись устранять последствия мощного ливня.

При этом дождь практически не прекращается, временами переходя в ливень.

По информации пресс-службы краевого управления МЧС, на Кубань обрушился мощный воздушный фронт. Сильные ливни сегодня в течение дня ожидаются также на черноморском побережье края и других районах.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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